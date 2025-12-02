02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: “Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir”
Başkan Erdoğan: Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir

Başkan Erdoğan: “Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 15:26
Beştepe’deki Adli ve İdari Yargı Kura Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece devletin değil, dostluğun, kardeşliğin, barış ve huzurun da temeli olduğunu vurgulayarak, “Milletimizi asırlardır maruz kaldığı tehditlerden koruyan en güçlü kalkan adalete verdiği önemdir.” dedi. Erdoğan, Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükseltme sözlerini hatırlatarak, “Geride bıraktığımız 23 yıl boyunca en büyük yatırımları ve reformları bu alanlarda hayata geçirdik. Adil ve etkin işleyen bir yargı sistemi için reform irademizi ilk günden beri daima canlı tuttuk.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir
Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli
“Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli”
Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık
“Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık”
Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir
“Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir”
Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak
“Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”
Adalet insan onurunu korumaktır
"Adalet insan onurunu korumaktır"
Bu proje tarihi bir eşiktir
"Bu proje tarihi bir eşiktir"
Deprem bölgesinde son çiviler çakılıyor
Deprem bölgesinde son çiviler çakılıyor
Mersin Limanı’nda kaçak göçmen operasyonu
Mersin Limanı'nda kaçak göçmen operasyonu
DEM Parti Heyeti İmralı yolunda
DEM Parti Heyeti İmralı yolunda
Tolga’nın başarısı dünya basınında
Tolga’nın başarısı dünya basınında
Topyekûn kalkınma seferberliği!
Topyekûn kalkınma seferberliği!
Baklava kutusunda rüşvet! Hesap zamanı
Baklava kutusunda rüşvet! Hesap zamanı
Daha Fazla Video Göster