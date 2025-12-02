Başkan Erdoğan: “Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir”

Beştepe’deki Adli ve İdari Yargı Kura Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece devletin değil, dostluğun, kardeşliğin, barış ve huzurun da temeli olduğunu vurgulayarak, “Milletimizi asırlardır maruz kaldığı tehditlerden koruyan en güçlü kalkan adalete verdiği önemdir.” dedi. Erdoğan, Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükseltme sözlerini hatırlatarak, “Geride bıraktığımız 23 yıl boyunca en büyük yatırımları ve reformları bu alanlarda hayata geçirdik. Adil ve etkin işleyen bir yargı sistemi için reform irademizi ilk günden beri daima canlı tuttuk.” ifadelerini kullandı.

