Başkan Erdoğan: Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli

Başkan Erdoğan: “Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli”

Giriş: 02.12.2025 15:24
Beştepe’de düzenlenen Adli ve İdari Yargı Kura Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yargıya yönelik son dönemde artan eleştirilere sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Yargının kendi doğal mecrasındaki işleyişine herkesin saygı duyması gerekiyor… İşini doğrulukla yapan yargı mensuplarımıza destek olmalıyız.” dedi. Son dönemde yargı mensuplarını hedef alan üslubun tehlikesine dikkat çeken Erdoğan, “Her fırsatta hâkim ve savcılara parmak sallayanların en büyük korkusu; adalet önünde maskelerinin düşmesidir.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca, “Rüşvet, irtikâp, ihaleye fesat gibi suçlarda yeterli şüphe oluştuğunda savcılığın kamu davası açması tercih değil yasal bir mecburiyettir. Yargıya parmak sallayanların öncelikle bu hukuk kaidesini öğrenmeleri şart.” diye konuştu.
