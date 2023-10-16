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İşte İsrail’in Gazze’yi işgal planı! Kara harekatı için ne bekleniyor?

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 13:06
ABD Merkezli New York Times gazetesi, üst düzey İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı haberinde İsrail'in işgal planını yazdı. Haberde, İsrail ordusunun ilk görevinin Hamas kadrolarını yok edilmesi olduğu vurgulandı. Peki İsrail'in Gazze planı ne? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli kıdemli albay Mithat Işık değerlendirdi.
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