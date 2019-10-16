İşte dünyanın konuştuğu o iftiranın aslı! Yabancı gazeteci özür diledi |Video

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından kurulmak istenen terör koridoru planı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan 'Barış Pınarı' harekatıyla engellendi. Türkiye'deki milyonlarca Suriyeli'nin güvenle ülkelerine dönmesi için başlatılan harekatta TSK ve SMO birlikleri 8 günde büyük mesafe katetti. Barış Pınarı harekatıyla bozguna uğrayan terör örgütleri kaçacak delik ararken, sosyal medyadan da "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanıyla kara propaganda yapılıyor! Sivil kıyafet giyip Mehmetçik'e ateş açan teröristleri sivil vatandaşmış gibi lanse eden teröristlerin bu kirli propagandasına Batı medyası da katıldı. Bir başka iftirada ise 'Barış Pınarı' harekatında çocuğunun öldürüldüğünü iddia ediyor. Kucağında çocuğunun sözde cansız bedeniyle "ABD bizi sattı" diye bağıran kadının foyası ortaya çıkıyor. Çocuğun ölmediği ve her şeyin bir oyun olduğu gelen tepkiler üzerine haberi yapan gazetecinin özrü ile ortaya çıkıyor. İşte sosyal medyada yayılan o yalan haberler...