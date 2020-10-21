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İşte CHP ve İYİ Parti’nin kabarık FETÖ dosyaları! Deşifre edenler ihraç ediliyor

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Giriş: 21.10.2020 21:27
Güncelleme:21.10.2020 21:46
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlaması ile ''muhalefet- FETÖ işbirliği'' tartışmaları yeniden gündeme geldi. Öyle ki Millet İttifakı'nda FETÖ krizi ilk kez yaşanmıyor. Çünkü İYİ Parti’den istifa edenlerin ana gerekçesi FETÖ'ydü. İYİ Parti’nin ittifak ortağı CHP’de de benzer bir tablo var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı danışmanının FETÖ'cü olduğu tespit edildi, partinin FETÖ’ye teslim olduğunu itiraf edenler ise CHP’den ihraç edildi.

İYİ Parti ve CHP'de FETÖ itirafları, gözaltına alınan danışmanlar, örgüt yapılanmasını ifşa ettiği için partiden ihraç edilenler ve her geçen gün derinleşen kriz büyüyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlaması üzerine Millet İttifakı'nda FETÖ gerçeği bir kez daha açığa çıktı. İYİ Parti'de kılıçlar çekildi, iddialar mahkemeye taşındı.

İşte FETÖcü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncunun dikkat çeken geçmişi İŞTE FETÖ'CÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BUĞRA KAVUNCU'NUN DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞİ

İYİ PARTİ'DE FETÖ DEPREMİ

Aslında bu İYİ Parti'deki ilk FETÖ tartışması değil. Partinin kurucuları farklı gerekçelerle İYİ Parti ile yollarını ayırdı. Onlardan biri de 2018'de istifa eden Düzce Kurucu İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu'ydu.

Katırcıoğlu da Ümit Özdağ'ınkine benzer iddiaları gündeme getirdi. O da FETÖ tutuklusu Enver Altay'lı gerçeğine dikkat çekti ve Buğra Kavuncu'yu hedef aldı.

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İYİ Parti kurucularından Reşat Erdoğan da partide FETÖ taktiklerinin uygulandığını ve İYİ parti yönetiminin Türkiye'yi kıskaç altına almak isteyen küresel güçlerin temsilcilerinden oluştuğunu belirterek istifa etmişti.

CHP'DE FETÖ'CÜLERİ DEŞİFRE EDENLER İHRAÇ EDİLDİ

Millet İttifakı'nın ortağı CHP de sık sık FETÖ ile gündeme geliyor. Öyle ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlunun altı danışmanın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

Ümit Özdağın “Buğra Kavuncu FETÖ’cü” açıklaması ne anlama geliyor! Hasan Basri Yalçın yorumladı ÜMİT ÖZDAĞ'IN "BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ" AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR! HASAN BASRİ YALÇIN YORUMLADI

Kimi tutulandı, kiminin ise hakkında yakalama kararı çıkartıldı. CHP'deki FETÖ gerçeğini ifşa edenler ise partiden ihraç edildi.

Öte yandan FETÖ'nün 2016 yılımdaki kalleş 15 Temmuz darbe girişimine "kontrollü darbe" diyenlerin FETÖ'ye karşı bu sinsi tutumları dikkatlerden kaçmıyor.

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