İşte CHP-HDP ittifakına dair tüm detaylar

CHP ve İYİ Parti’nin 31 Mart’ta büyükşehirleri kazanmak için HDP’yle yaptığı ittifakta kriz yaşanıyor. CHP'de yaşanan eksen kayması tartışmaları giderek yükselirken, hem PKK hem de HDP bu ittifakın medya önünde sesli bir şekilde dillendirilmesini istiyor. İşte CHP ve HDP arasındaki ittifakın başlangıcı ve bugüne kadar yaşananlar...