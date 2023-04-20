20 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşte 14 Mayıs'ın oy pusulası! İttifaklar ve partiler yarışacak boyu 1 metre
Yüksek Seçim Kurulu oy pusulasında partilerin sıralamasına son şeklini verdi. Vatandaşı en çok zorlayacak olan oy pusulasının uzunluğu. 14 Mayıs seçimine 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday katılacak. Oy pusulasının uzunluğu 1 metre. Pusulada Cumhur İttifakı 6. sırada, Millet İttifakı 15. Sırada olacak. Detayları A haber muhabiri Filiz Savaş Uçan aktardı.