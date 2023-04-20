İşte 14 Mayıs'ın oy pusulası! İttifaklar ve partiler yarışacak boyu 1 metre

Yüksek Seçim Kurulu oy pusulasında partilerin sıralamasına son şeklini verdi. Vatandaşı en çok zorlayacak olan oy pusulasının uzunluğu. 14 Mayıs seçimine 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday katılacak. Oy pusulasının uzunluğu 1 metre. Pusulada Cumhur İttifakı 6. sırada, Millet İttifakı 15. Sırada olacak. Detayları A haber muhabiri Filiz Savaş Uçan aktardı.

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