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İstanbul'un alarm veren dereleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 15:55
İstanbul'da birçok dere, kirlilik nedeniyle alarm veriyor. Onlardan biri de Marmara Denizi’ne dökülen Ayamama deresi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.
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