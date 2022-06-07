07 Haziran 2022, Salı
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İstanbul'un alarm veren dereleri
İstanbul'da birçok dere, kirlilik nedeniyle alarm veriyor. Onlardan biri de Marmara Denizi’ne dökülen Ayamama deresi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.