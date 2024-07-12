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İstanbulkart'ta öğrenci indirimine yaş sınırı! 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim oranı yüzde 10'a düşürüldü

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 12.07.2024 14:00
İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi. 30 yaştan gün almış kişilerin indirim oranı yüzde 10 düşürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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