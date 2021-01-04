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İstanbul'da tepki çeken görüntü! Büyükçekmece gölü havzası kaçak hafriyatla doldu

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Giriş: 04.01.2021 11:23
Güncelleme:04.01.2021 11:23
İstanbul'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen yollar, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarlaların hemen yanına, köy mezarlıklarının otopark alanları,  inşaat molozları, eski koltuklar, araç lastikleri gibi onlarca çeşit atık eşya ile dolu. Bölgeye atılan bu atıklar çevredeki doğal yaşamı ve su havzasını da tehdit etmeye başladı. Çevre sakinleri  "Gece gelip, döküyorlar. Temizleyince bir kaç gün içinde yeniden doluyor. Artık bıktık. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Büyükçekmece Gölü havzasında bulunan tarım alanları kaçak döküm yapan kişilerin en çok kullandığı bölgelerin başında geliyor. Bölgenin tarım alanı oluşu ve geceleri kimsenin olmamasından faydalanan bazı kişilerin kamyonlarla girdikleri ara yollara kaçak hafriyat döküyorlar. Tarım alanlarının içine, köy mezarlıkları girişlerine, tarla arasındaki yollara dökülen molozların arasında her türlü çöp eşyasını da görmek mümkün. Çöplüğe çevrilen bu alanlarda inşaat molozlarının yanı sıra, otomobil ve traktör lastikleri, koltuk takımları, tuvalet taşları, hurda elektronik eşya gibi onlarca çeşit malzeme de görülüyor.

"DÖKÜLENLER ARASINDA KİMYASAL MADDELER DE VAR"
Bölgede bulunan Bahşayiş köyünde yaşayan Zafer Bel "Geceleri gelip tarla kenarlarına, içlerine boş buldukları her yere molozları döküp kaçıyorlar. Kaç kez şikayet ettik. Ancak bir türlü yakalanmıyorlar. Dökülenler arasında kimyasal maddeler de olduğunu görüyoruz. Biz Büyükçekmece gölünün hemen yakınındayız. Bu zehirler önce toprağa daha sonra da suya karışıyor, diye düşünüyorum. Yetkililerden artık bu kişileri durdurmasını istiyoruz." dedi.

14 HAFRİYAT SAHASI VAR
İstanbul'da 8'i Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat döküm sahası var. Kaçak dökümleri engellemek için hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi de bulunuyor. Ancak alınan tedbirlere rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri sürüyor. Döküm için para vermek istemeyenler belirlenen sahalar dışına kaçak olarak hafriyat ve moloz döküyor.

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