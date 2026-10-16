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İstanbul'da sağanak deniz trafiğini vurdu: Ham petrol tankeri karaya oturdu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da sağanak deniz trafiğini vurdu: Ham petrol tankeri karaya oturdu

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak ve olumsuz hava koşulları deniz trafiğini de etkiledi. Sarıyer Kısırkaya açıklarında, Liberia bayraklı ve ham petrol taşıyan Banda isimli tanker karaya oturdu. Gemide 6 Türk personelin bulunduğu açıklanırken, can güvenliğini tehdit eden bir durumun ve çevre kirliliğinin tespit edilmediği bildirildi. Kıyı Emniyeti ekipleri, Nene Hatun acil durum müdahale gemisi ve römorkörlerle kurtarma çalışması başlattı.

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