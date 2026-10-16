CHP’de ihraç depremi! Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner’in de aralarında olduğu 48 isim listede

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplantısında 48 isim hakkında partiden ihraç kararı alındığı bildirildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’ın aktardığı bilgilere göre, aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan’ın da bulunduğu isimlerin, CHP’den ayrılmadan yeni parti için çalıştıkları iddiası disiplin sürecinde değerlendirildi. Kararın gerekçesi olarak parti faaliyetlerine aykırı çalışmalar gösterildi.