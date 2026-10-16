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İstanbul'daki selde can kaybı sayısı 4'e yükseldi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'daki selde can kaybı sayısı 4'e yükseldi

İstanbul'da meydana gelen selde kaybolan bir vatandaşın cansız bedeni Eyüpsultan'da köprü altında bulundu. Can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

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