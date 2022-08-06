06 Ağustos 2022, Cumartesi
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İstanbul'da “rüşvet” skandal! Kadıköy Belediyesi’nde görevli iki kişi suçüstü yakalandı
4 Ağustos’ta Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Slovacko maçından önce stat çevresinde seyyar satıcılardan rüşvet alan Kadıköy Belediyesi personeli iki kişi suçüstü yakalandı.