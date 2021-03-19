19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da operasyon! Fino Gürkan yakalandı

İstanbul'da operasyon! Fino Gürkan yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2021 14:50
Güncelleme:19.03.2021 14:50
İstanbul'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla "Fino Gürkan" lakaplı suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekiplerinin, 14 kişilik silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda "Fino Gürkan" lakaplı örgüt yöneticisi G.G.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı. 3 adet ruhsatsız tabanca ve tapunun ele geçirildiği operasyon anları kameraya yansıdı. Özel harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyon, havadan da drone ile takip edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Araç kundaklama", "Kasten yaralama", "Yağma" ve "Tehdit" gibi suçlarını işledikleri tespit edilen "Fino Gürkan" lakaplı G.G.'nin liderliğindeki 14 kişilik suç örgütüne yönelik Güngören merkezli il genelinde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyon drone ile havadan takip edildi. Aralarında örgüt lideri G.G. ile örgüt yöneticileri Ş.Ö. ve S.G. isimli kişilerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve tapu ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gerilim Türkiye'yi nasıl etkiler?
Gerilim Türkiye'yi nasıl etkiler?
Fahrettin Altun sloganı paylaştı: Türkiye Geçilmez
Fahrettin Altun sloganı paylaştı: Türkiye Geçilmez
Ponçik mafya! Fino Gürkan yakalandı
Ponçik mafya! Fino Gürkan yakalandı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de
Yerli ve milli gözetim radarı A Haber'de
Ellerini kelepçeleyip ölüme terk ettiler
Ellerini kelepçeleyip ölüme terk ettiler
HDP iddianamesinde Esenyurt detayı
HDP iddianamesinde Esenyurt detayı
Yunanistan'dan yürekleri yakan vicdansızlık!
Yunanistan'dan yürekleri yakan vicdansızlık!
AK Parti'de büyük heyecan! Slogan belli oldu
AK Parti'de büyük heyecan! Slogan belli oldu
AK Parti'den CHP'li Özel'e 'diktatör' tepkisi
AK Parti'den CHP'li Özel'e 'diktatör' tepkisi
Bakanlar yangın bölgesinde!
Bakanlar yangın bölgesinde!
Siyasi yasak istenen isimler kim?
Siyasi yasak istenen isimler kim?
Daha Fazla Video Göster