İstanbul'da koronavirüsten sonra yeni kabus: Kuşlarda Batı Nil Virüsü saptandı! Uzmanlar uyardı

İstanbul'da koronavirüsten sonra yeni kabus... İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmada 36 kuştan 8 karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz "Ölü kuşlarla temastan kaçınmakta fayda var" diyerek uyardı.