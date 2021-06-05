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İstanbul'da koronavirüsten sonra yeni kabus: Kuşlarda Batı Nil Virüsü saptandı! Uzmanlar uyardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 14:36
Güncelleme:05.06.2021 14:50
İstanbul'da koronavirüsten sonra yeni kabus... İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmada 36 kuştan 8 karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz "Ölü kuşlarla temastan kaçınmakta fayda var" diyerek uyardı.
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