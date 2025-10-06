06 Ekim 2025, Pazartesi

İstanbul'da güven nasıl sağlanıyor? İstanbul Valisi-Emniyet Müdürü A Haber'de: Çeteler devletimizin çelikten yumruğuyla karşı karşıya kalacaklardır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 19:05
Güncelleme:06.10.2025 19:05
A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın hazırladığı özel dosya haberine konuk olan İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul’da güvenliğin nasıl sağlandığını, suç ve suçlularla nasıl mücadele edildiğini ve güncel çalışmaları anlattı.
