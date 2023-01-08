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İstanbul'da gençler buluşması! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de: Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 12:40
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber spikeri Merve Türkay'ın sorularını yanıtladı. Dağ, "Salondaki binlerce genç memlekete hizmet edecek. Türkiye Yüzyılı dedirtmeyi bu gençler sağlayacak." ifadelerini kullandı.
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