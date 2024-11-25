İstanbul'da cinayet serisi! 1,5 saat içerisinde 8 can aldı

İstanbul’da 33 yaşındaki bir adam ailesini katletti. Bahtiyar Aladağ isimli kişi, dün ev ev dolaşarak seri cinayetler işledi. Aladağ dün annesi, babası ve kuzeni ile kuaförünü öldürüp yaşamına son verdi. Saldırganın dün tüm bu cinayetlerin öncesinde eşi, oğlu ve kayınvalidesini de katlettiği ortaya çıktı. Büyükçekmece Gölü kenarında bulunan yeni cesetlerle birlikte, 1,5 saat içinde işlenen cinayetlerde can kaybı 8’e yükselmiş oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nafiz Vural olay yerinden cinayete ilişkin detayları anlattı.

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