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İstanbul trafiğine can suyu olacaktı! CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durdurdu

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Giriş: 13.06.2021 10:33
İstanbul trafiğini rahatlatacak önemli projelerden Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu. Bölgede son iki yıldır hiçbir çalışma yapılmadı. Proje tamamlanmış olsaydı,  zaman zaman trafik nedeniyle saatler süren o yol sadece 5 dakikada geçilecekti.
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