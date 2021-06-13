İstanbul trafiğine can suyu olacaktı! CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durdurdu

İstanbul trafiğini rahatlatacak önemli projelerden Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu. Bölgede son iki yıldır hiçbir çalışma yapılmadı. Proje tamamlanmış olsaydı, zaman zaman trafik nedeniyle saatler süren o yol sadece 5 dakikada geçilecekti.

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