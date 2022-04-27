27 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul Mushafı tanıtımı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, tarihmizin devamını, geleceğimizin aydınlığını göstermektedir. Yazı sanatımızın bugünkü temsilcilerini kutluyorum.” dedi.