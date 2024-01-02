02 Ocak 2024, Salı
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İstanbul merkezli Mossad operasyonu! 8 ilde 57 adrese baskın yapıldı 33 şüpheli gözaltına alındı
İsrail istihbaratının, Türkiye'de yaşayan bazı yabancı uyruklulara yönelik takip, keşif ve adam kaçırma girişimi olabileceği yönündeki tespit üzerine harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.