10 Ekim 2023, Salı
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İsrailli bakandan hayvan benzetmesi! Savaş suçuna çağrı yaptı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze şeridine tam abluka uygulayacaklarını söyleyerek, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar büyük tepki çekerken, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gallant'ın sözlerini "Savaş suçuna çağrı" olarak değerlendirdi.