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İsrail'in 'gizli' Gazze planı ne? "Kara harekatı psikolojik bir oyundu"

A Haber
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Giriş: 15.05.2021 00:15
Güncelleme:16.05.2021 00:39
Doğu Kudüs'te işgalci İsrail güçlerinin savunmasız Filistinlilere saldırdı. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 130'un üzerinde Filistinli şehit oldu. İsrail ordusu Gazze'ye önce kara harekatı başlatıldığını duyurdu ardından da bunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Peki bu neden yapıldı? İsrail'in 'gizli' Gazze planı ne? İsrail askerleri gerçekten karadan Gazze'ye girdi mi? Bunun psikolojik bir harekat olduğunu söyleyen Filistinli Yazar Muin Neamin, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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