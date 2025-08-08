08 Ağustos 2025, Cuma
İsrail’in Gazze’yi işgal planı! Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
İsrail'in Gazze'yi Topyekün işgal planına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İşgali genişletme kararını kınıyoruz.” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail’in işgal planını ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarda bulunmak üzere Mısır’a gidecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal Ankara'dan aktardı.