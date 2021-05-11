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İsrail’i titreten gülümse! İsrail terörünü bitirecek gülücüğün perde arkası

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 14:22
Güncelleme:11.05.2021 14:36
Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarda ilginç görüntüler kaydedildi. Şiddetin dozu her ne kadar artsa da Filistinlilerin direnişini kırmaya yetmiyor. İsrail polisi tarafından sert müdahaleler ile gözaltına alınan Filistinliler, hem objektiflere hem de işgalci güçlere gülümseyerek poz veriyor.  Darp edilerek gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem Afifi de onlardan biriydi. İsrail polisinin saldırıp ellerini arkadan kelepçelediği Meryem, kameraya dönüp gülümsedi. O görüntüleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Düzce Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir değerlendirdi.
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