25 Ağustos 2021, Çarşamba
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İsrail'den mülteci kampına baskın: 1 ölü
İsrail güçleri Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki balata mülteci kampına düzenlenen baskında 15 yaşındaki bir çocuk öldürüldü. İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait 3 noktayı hedef aldı. Fanatik Yahudiler ise Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Tüm gelişmeleri Filistinli aktivist Muhammed Ebu Takiya, A Haber canlı yayınında anlattı.