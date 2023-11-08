İsrail’den ezan yasağı! Camiyi kapatıp sinagoga çevirdiler

İsrail, Filistinlilere sadece bombalarla saldırmıyor; kendi topraklarından sürgün etmek için yapmadıklarını bırakmıyor. İsrail son olarak Nebi İsmail Camii'nden yükselen ezanı susturdu. Ekiplerimizden Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan o mahalleye gitti ve bölge sakinleriyle konuştu.

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