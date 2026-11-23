İzmir'de otellerde yangın güvenliği denetimi: 247 tesise olumsuz rapor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelindeki konaklama tesislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Karaman, 2026 yılında denetlenen 671 otelin 247'sinin olumsuz rapor aldığını açıkladı. Yangın merdiveni, yangın algılama sistemi ve acil kaçış güzergahları, otellerde bulunması gereken temel güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, denetimlere ilişkin ayrıntıları A Haber canlı yayınında aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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