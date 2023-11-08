İsrail’den ezan yasağı! Camiyi kapatıp sinagoga çevirdiler

- Biz burada yaşamaya da devam edeceğiz ve burada öleceğiz. Buradan hiç kimse bizi göçe zorlayamaz ve buradan göç etmeyeceğiz. Bu gençlerimiz oldukça da kimse bizi göçe zorlayamayacak.

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