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İsrail'den El Fetih yetkilisine suikast

İsrail'den El Fetih yetkilisine suikast

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 13:39
İsrail Lübnan'da El Fetih yetkilisinin bulunduğu bir otomobili vurdu.
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