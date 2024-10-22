İsrail vuruyor, Beyrut bombardıman altında!

İşgalci İsrail’in Lübnan’a yönelik olarak saldırıları devam ediyor. Gece boyu yapılan saldırıların ardından Beyrut semaları dumanlara teslim oldu. Gece vurulan Refik Hariri Hastanesi alevlere teslim oldu. Toplamda 20 nokta hedef alındı.

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