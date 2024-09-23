İsrail tehdidi sonrası Lübnan’dan kaçış

Orta Doğu coğrafyasında saldırılar durmuyor. İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Binlerce Lübnanlı ülkenin güneyini terk etmek zorunda kaldı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

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