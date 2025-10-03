03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail Simud filosuna baskınına tepki: Bu sefer olmazsa bir daha ki sefere…
İsrail Simud filosuna baskınına tepki: Bu sefer olmazsa bir daha ki sefere…

İsrail Simud filosuna baskınına tepki: Bu sefer olmazsa bir daha ki sefere…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 12:59
Sumud filosu umudu yüklenip Akdeniz’e açıldı Gazze'nin karanlıkta kalan çocuklarına ışık olmak için. Soykırımın gölgesinde ablukayı kırmak için. Dünyaya istenirse her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Ve işgal devleti Gazze'ye yardım götürmek için Doğu Akdeniz'de ilerleyen aktivistlerin gemilerine baskın yaptı. Sokaktaki sessiz çoğunluk İsrail'in Sumud filosuna saldırısına tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Simud filosuna baskınına tepki: Bu sefer olmazsa bir daha ki sefere…
Anadolu’da Sumud Filosu’na destek!
Anadolu'da Sumud Filosu'na destek!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi’nde!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi'nde!
Semicenk’ten Filistin’e destek: Kerkük Zindanı Harbiye’de yankılandı
Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı
Sumud filosuna terör devleti İsrail baskını!
Sumud filosuna terör devleti İsrail baskını!
Barış planı adı altında Filistin’e Batı vesayeti!
Barış planı adı altında Filistin'e Batı vesayeti!
A Haber yayınında İsrail’den sivil tekneye baskın!
A Haber yayınında İsrail’den sivil tekneye baskın!
Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı!
Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı!
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Daha Fazla Video Göster