İsrail Simud filosuna baskınına tepki: Bu sefer olmazsa bir daha ki sefere…

Sumud filosu umudu yüklenip Akdeniz’e açıldı Gazze'nin karanlıkta kalan çocuklarına ışık olmak için. Soykırımın gölgesinde ablukayı kırmak için. Dünyaya istenirse her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Ve işgal devleti Gazze'ye yardım götürmek için Doğu Akdeniz'de ilerleyen aktivistlerin gemilerine baskın yaptı. Sokaktaki sessiz çoğunluk İsrail'in Sumud filosuna saldırısına tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN