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İsrail kara harekatı yapar mı? İsrail-Hamas çatışması nereye gider?

A Haber
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Giriş: 10.10.2023 16:43
İsrail ve Hamas arasında cumartesi başlayan çatışmalar 4. Gününde devam ediyor. İsrail savaş uçakları ile ablukaya aldığı elektrik-su ve gıdasını kestiği Gazze’ye bomba yağdırıyor. Bölgede içinde çocuk ve kadınların da olduğu onlarca sivil can verdi. Peki İsrail-Hamas çatışması nereye gider? Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderen ABD İran'ı vurur mu? İran İsrail'i füzeyle vurur mu? İsrail-Hamas çatışması bölgesel bir savaşa dönüşür mü? ABD Hamas'ı vurur mu? ABD Doğu Akdeniz'e uçak gemisini kim için neden gönderiyor? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tunç ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Mercan önemli değerlendirmelerde bulundu.
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