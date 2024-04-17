İsrail-İran savaşına doğru mu? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

İran hangi hedefleri vurdu? İsrail saldırıdan etkilendi mi? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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