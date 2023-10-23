23 Ekim 2023, Pazartesi
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İsrail-Hamas savaşında 17. Gün! A Haber çatışma bölgesinde
İşgalci İsrail'in katil ordusunun çocuklarla savaşında 17. Güne girildi. İsrail, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü ve eşi benzeri görülmemiş hava saldırısı düzenledi. Gazze'ye her saniye bomba yağdı. İsrail katliam yaptı, sivillerin sığındığı mülteci kamplarını bile vurdu. Kudüs Hastanesi’nin çevresinde birçok noktayı vurdu. Savaşın ilk gününden beri bölgede olan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.