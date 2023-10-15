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İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte… Peş peşe patlamalar

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 15:51
İsrail'in Gazze katliamı 9. gününde de sürüyor. A Haber ilk andan itibaren dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktalardan son gelişmeleri aktarıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşkelon'dan son durumu aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesi ile karşılaştı. Canlı yayını kesmek zorunda kaldı. İşte o anlar…
İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale İSRAİL ASKERLERİNDEN A HABER MUHABİRİNE MÜDAHALE

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İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale
İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale
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