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İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte… Peş peşe patlamalar

İsrail'in Gazze katliamı 9. gününde de sürüyor. A Haber ilk andan itibaren dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktalardan son gelişmeleri aktarıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşkelon'dan son durumu aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesi ile karşılaştı. Canlı yayını kesmek zorunda kaldı. İşte o anlar…

A Haber
Giriş Tarihi: 15.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 16:49
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İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte… Peş peşe patlamalar

İsrail - Hamas çatışmaları 9. günde de sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte… Peş peşe patlamalar

A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Kudüs ve Gazze sınırından son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

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İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte… Peş peşe patlamalar

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşkelon'daki son durumu aktarırken İsrailli askerlerin müdahalesi ile karşılaştı.

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İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte… Peş peşe patlamalar

Kurşun'un o noktadan yayın yapmasına izin verilmedi.

İşte o açıklamalar ve görüntüler;

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İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte… Peş peşe patlamalar

İSRAİL ÖLÜM KUSMAYA DEVAM EDİYOR

Yayınımızdan hemen saniyeler önce 3 obüs mermisi atıldı İsrail tarafından Gazze'ye doğru. Yine ölüm kusmaya devam ediyor İsrail ordusu.