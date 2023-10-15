15 Ekim 2023, Pazar
İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte… Peş peşe patlamalar
İsrail'in Gazze katliamı 9. gününde de sürüyor. A Haber ilk andan itibaren dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktalardan son gelişmeleri aktarıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşkelon'dan son durumu aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesi ile karşılaştı. Canlı yayını kesmek zorunda kaldı. İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 15.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 16:49
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