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İsrail askerleri Gazze'de nerede? Kara saldırısının şifresi ne? İsrail neden hastaneleri vuruyor?

A Haber
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Giriş: 10.11.2023 13:49
Güncelleme:10.11.2023 14:07
İsrail'in tam abluka altındaki Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları sürerken ABD'den kritik bir açıklama geldi. Beyaz Saray, İsrail yönetiminin Gazze'nin kuzeyinde her gün 4 saat 'askeri duraklama' uygulamayı kabul ettiğini açıkladı. İnsani mola kılıfıyla ortaya atılan 4 saatlik süre İsrail tarafından cumartesi gününden beri uygulanıyor ve insanlar bu sürede yürüyerek bölgeden çıkarken yine İsrail uçakları tarafından vuruluyor. Peki Gazze’de hangi noktalar öncelikli hedefi? İsrail Gazze’de ne yapmak istiyor? İsrail neden hastaneleri vuruyor? Kara saldırılarının şifresi ne olacak? Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli kurmay albay Doç. Dr. Oğuzhan Ergün değerlendirdi.
4 saat hikayesi! İnsani mola yalanı

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