İsrail askerleri Gazze'de nerede? Kara saldırısının şifresi ne? İsrail neden hastaneleri vuruyor?
İsrail'in tam abluka altındaki Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları sürerken ABD'den kritik bir açıklama geldi. Beyaz Saray, İsrail yönetiminin Gazze'nin kuzeyinde her gün 4 saat 'askeri duraklama' uygulamayı kabul ettiğini açıkladı. İnsani mola kılıfıyla ortaya atılan 4 saatlik süre İsrail tarafından cumartesi gününden beri uygulanıyor ve insanlar bu sürede yürüyerek bölgeden çıkarken yine İsrail uçakları tarafından vuruluyor. Peki Gazze’de hangi noktalar öncelikli hedefi? İsrail Gazze’de ne yapmak istiyor? İsrail neden hastaneleri vuruyor? Kara saldırılarının şifresi ne olacak? Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli kurmay albay Doç. Dr. Oğuzhan Ergün değerlendirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36'sı Gazze şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kurmay albay Doç. Dr. Oğuzhan Ergün değerlendirdi.
Kurmay albay Doç. Dr. Oğuzhan Ergün: İsrail hastaneleri vurma işini akıl hocasından öğrendi. Akıl hocası da ABD'dir. Bunun askeri literatürdeki adı ise etki odaklı harekattır. Emperyalist orduların Halkın direniş gücünü kırmak siyasi otoriteyi devirmesini teşvik etmek, bezdirmek amacıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya atılan bir doktirin öğretidir. Bunu Amerika Irak'ta uyguladı. Yani insanların hayatını çekilmez hale getirip umutları kırarak buradan çekip girmelerini ve Hamas'ın siyasi kanadına desteklerini de çekmelerini hedefliyor. Bunun zaten başka bir izahı yok. İsrail bunu parça parça yapıyor akıl hocası ABD is bunu toplu olarak yapıyordu.
Bölge ölen sivillerin sayısı 11 bine yaklaştı ve bu rakam bizim içim çok büyük bir acıyı ifade ediyor. Ama Batı ve akıl hocası ABD için aynı şeyi ifade etmiyor. ABD'nin Tokyo katliamını inceleyelim; orada 130 bin kişiyi bir anda buharlaştırdı. Bunu yangın bombaları ile bunu yaptı. Oradaki ısılar 900 dereceye kadar çıkıyor. Bunu birçok yerde yaptılar. Aslında bu 10 bin rakımı biyolojik indirgemeden başka bir şey değil. Batı toplumunda durum karalığı boyamanın tam manasıyla yansımasıdır. Karanlık ışıkla boyanır. Işık nereye tutulursa gözler oraya döner. Karalık galerilerinde yaşayan Murdoch gibi adamlar CIA ve Pentagon destekli haber kanalları ki bunlar da Türkiye'de de çok ciddi faaliyet gösterenler var. İşte bunlar ortamı karartıyor.
Biz Avrupa'nın bizim gibi düşünmesini bekleyemeyiz. Batı'da toplum işte bu kontrollü medya nereye fener tutarsa onu görüyorlar. Ancak durum yavaş yavaş değişiyor. İnsanların savaşma iradesini yıkmak umutlarını yok etmek ve bölgede etnik temizliği gerçekleştirmek için İsrail parça parça bu eylemeli hayata geçiriyor.
Şimdi ortaya atılan "4 saat mola" diye bir şey var. Eski mevzi muharebeleri sırasında Çanakkale gibi arada kalan şehitleri ölüleri yaralıları toplamak için mevzilerin arasında birbirine verdiği bir süredir. Bu 4 saat İsrail'in ihtiyacıdır çünkü Filistinlilerin ihtiyacını bu süre karşılamaz. Peki İsrail bu süreye neden ihtiyaç duydu? Buna iyi bakmak lazım. Ya kayıpları var onları arayacaklar ya ikmalllerinde sıkıntı çıktı. Bu tarz benzeri sebeplerle bunu yaptılar. Bu 4 saat gibi komik bir süreyi istemiş olabilirler. Çünkü artık mevzi muharebesi geçmiş durumda artık aradaki ölüleri toplamak için böyle bir şeye gerek yok. Ben bunun İsrail'in basit bir hesabı olduğunu düşünüyorum.
Burada "karanlığı boyamak" dediğimiz şeyi yapıyorlar. Sanki sivillere izin veriyor ya da onları düşünüyor gibi bir durum gösteriyorlar ama aslında durum başkadır. İsrail'in kuzeyden girmesi işini askeri harekat tekniği değerlendirmesi açısından son derece basit, ilkel hiçbir askeri sanat yönü olmayan bir yıkım üzerine katliam üzerine planlanmış etki odaklı bir iştir. Bağlık bahçelik bölgelerin dışında kenar mahalleye geldikleri zaman tıkandılar. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda başına gelen başlarına geldi. Her yıkıntının arkasında bir Kassam Tugayları mensubu var. Hamas sadece gerilla yöntemini uygulamıyor aynı zamanda mevzi çatışmasına da giriyor. İsrail'i bu şekilde durduruyor.
Zaman zaman Ukrayna ile kıya yapılıyor ama biz Kassam Tugayları'nın elinde modern silahlar göremedik. Bizim 1. nesil dediğimiz omuzdan atılan roketler var. Javelin gibi 4. nesil silahları yok. Gördüğümüz modern tanksavar silahlar sahneye çıkmış değil. Buna rağmen 130'dan fazla zırhlı aracı imha ettiler. Bunlar ferdi cesaret ve kahramanlık ürünleridir. Sırtını teknolojiye dayayan Ukraynalılar gibi silahları yok. Leblebi gibi atış yapmıyorlar. Burada bir cesaret ürünü var. Videolarda görüyoruz genç çocuklar kendini feda edercesine tankı imha ediyor.
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