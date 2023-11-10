İsrail askerleri Gazze’de nerede? Kara saldırısının şifresi ne? İsrail neden hastaneleri vuruyor?

Bölge ölen sivillerin sayısı 11 bine yaklaştı ve bu rakam bizim içim çok büyük bir acıyı ifade ediyor. Ama Batı ve akıl hocası ABD için aynı şeyi ifade etmiyor. ABD'nin Tokyo katliamını inceleyelim; orada 130 bin kişiyi bir anda buharlaştırdı. Bunu yangın bombaları ile bunu yaptı. Oradaki ısılar 900 dereceye kadar çıkıyor. Bunu birçok yerde yaptılar. Aslında bu 10 bin rakımı biyolojik indirgemeden başka bir şey değil. Batı toplumunda durum karalığı boyamanın tam manasıyla yansımasıdır. Karanlık ışıkla boyanır. Işık nereye tutulursa gözler oraya döner. Karalık galerilerinde yaşayan Murdoch gibi adamlar CIA ve Pentagon destekli haber kanalları ki bunlar da Türkiye'de de çok ciddi faaliyet gösterenler var. İşte bunlar ortamı karartıyor.