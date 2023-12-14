İsrail askerleri, camiyi baskın düzenleyip hoparlörlerden Yahudi duası okudu

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği ve 11 kişinin öldüğü baskın devam ediyor. Bölgedeki saldırılarını sürdüren İsrail askerleri, bir camiye ayakkabılarıyla girip, mihraba çıkarak mikrofonla Yahudi duası okudu. Askerlerden bir diğeri ise mihrabın önündeki mikrofonla “Şema Yisrael” duasını seslendirdi. Dua okuyan İsrail askerlerini kayıt altına alan arkadaşlarının ise duruma gülerek tepki verdiği görüldü. Camiye yapılan çirkin saldırı Filistinliler ve birçok Müslüman tarafından büyük tepki çekti.

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