14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail askerleri, camiyi baskın düzenleyip hoparlörlerden Yahudi duası okudu

İsrail askerleri, camiyi baskın düzenleyip hoparlörlerden Yahudi duası okudu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 18:29
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği ve 11 kişinin öldüğü baskın devam ediyor. Bölgedeki saldırılarını sürdüren İsrail askerleri, bir camiye ayakkabılarıyla girip, mihraba çıkarak mikrofonla Yahudi duası okudu. Askerlerden bir diğeri ise mihrabın önündeki mikrofonla “Şema Yisrael” duasını seslendirdi. Dua okuyan İsrail askerlerini kayıt altına alan arkadaşlarının ise duruma gülerek tepki verdiği görüldü. Camiye yapılan çirkin saldırı Filistinliler ve birçok Müslüman tarafından büyük tepki çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Camiyi basıp Yahudi duası okudu!
Camiyi basıp Yahudi duası okudu!
Asırlardır sönmeyen ateş: Yanartaş!
Asırlardır sönmeyen ateş: Yanartaş!
Sanal bahis çetesinin banka oyunu!
Sanal bahis çetesinin banka oyunu!
Mavi Balina tehlikesi yeniden gündemde!
Mavi Balina tehlikesi yeniden gündemde!
Döviz ve altında fed etkisi
Döviz ve altında fed etkisi
CHP’de ilk adaylar belirleniyor!
CHP'de ilk adaylar belirleniyor!
Yerel Seçim trafiği hızlandı!
Yerel Seçim trafiği hızlandı!
Gazze’de mülteci kampı su altında!
Gazze'de mülteci kampı su altında!
Esir takası MOSSAD şefi nedeniyle çıkmazda
Esir takası MOSSAD şefi nedeniyle çıkmazda
Gazze 4’e parçalandı! Haritada gösterdi
Gazze 4'e parçalandı! Haritada gösterdi
Bitmez için TBMM’de tören düzenlendi
Bitmez için TBMM'de tören düzenlendi
Hakurk’ta PKK’ya darbe!
Hakurk'ta PKK'ya darbe!
Daha Fazla Video Göster