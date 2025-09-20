İsrail-Amerika ilişkileri çıkmazda mı?

20 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 20.09.2025 03:49
İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliamlarına dünyadan da tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuya ilişkin The Economist’in gündeme taşıdığı haberde Netanyahu’nun ABD ile ilişkinlerinin söylenenin aksine mükemmel olmadığı belirtilirken öte yandan Fransa’nın Filistin’i tanıma kararı da gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler, İsrail’in bilgi tekelini kaybettiğini bununla Siyonist yönetimi eleştirmenin artık Yahudi düşmanlığı anlamına gelmediğini kaydetti. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise Fransa’nın ve akabinde İngiltere’nin Filistin’i tanıma kararına değinerek, “Bunlar oyalama taktikleridir” dedi.
