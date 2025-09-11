Isparta Belediyesi’nin GES yatırımları! Belediye tarafından kurulan en büyük GES

Türkiye'de belediye tarafından kurulan en büyük güneş enerjisi santrali Isparta'da bulunuyor. 500 bin metrekarelik alana kurulu santral 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN