11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Isparta Belediyesi'nin GES yatırımları! Belediye tarafından kurulan en büyük GES
Isparta Belediyesi’nin GES yatırımları! Belediye tarafından kurulan en büyük GES

Isparta Belediyesi'nin GES yatırımları! Belediye tarafından kurulan en büyük GES

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 15:43
Türkiye'de belediye tarafından kurulan en büyük güneş enerjisi santrali Isparta'da bulunuyor. 500 bin metrekarelik alana kurulu santral 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Isparta Belediyesi’nin GES yatırımları! Belediye tarafından kurulan en büyük GES
CHP sokak çağrısıyla örtbas çabası içinde
"CHP sokak çağrısıyla örtbas çabası içinde"
Yapay zekayla rekolte tahmin edilecek
Yapay zekayla rekolte tahmin edilecek
Isparta Belediyesi’nin GES yatırımları!
Isparta Belediyesi'nin GES yatırımları!
DEM Parti’den Özgür Özel’e ziyaret!
DEM Parti'den Özgür Özel'e ziyaret!
2 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
2 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Süreç komisyonunda 8. toplantı!
Süreç komisyonunda 8. toplantı!
AK Parti MKYK gündem ne?
AK Parti MKYK gündem ne?
İmamoğlu sahte diplomadan hakim karşısında!
İmamoğlu sahte diplomadan hakim karşısında!
CHP’nin İstanbul İl Kongresi iptal talebine ret
CHP’nin İstanbul İl Kongresi iptal talebine ret
CHP’de 15 Eylül senaryoları
CHP’de 15 Eylül senaryoları
Can Holding yöneticileri neyle suçlanıyor?
Can Holding yöneticileri neyle suçlanıyor?
İsrail’in Katar saldırısı alçakça
"İsrail'in Katar saldırısı alçakça"
Daha Fazla Video Göster