11 Eylül 2025, Perşembe
Isparta Belediyesi'nin GES yatırımları! Belediye tarafından kurulan en büyük GES
Türkiye'de belediye tarafından kurulan en büyük güneş enerjisi santrali Isparta'da bulunuyor. 500 bin metrekarelik alana kurulu santral 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen anlattı.