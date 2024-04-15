15 Nisan 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İran’ın misillemesi ne mesajlar taşıyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
İsrail-İran savaşın eşiğine nasıl geldi? Orta Doğu için süreç nasıl işleyecek? Gerilim petrol fiyatlarına nasıl yansıyor? Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ve Emekli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.