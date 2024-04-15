İran’ın misillemesi ne mesajlar taşıyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

İsrail-İran savaşın eşiğine nasıl geldi? Orta Doğu için süreç nasıl işleyecek? Gerilim petrol fiyatlarına nasıl yansıyor? Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ve Emekli Albay Mithat Işık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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