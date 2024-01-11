İran'daki saldırıda yeni gelişme! 103 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 35 kişi gözaltına alındı

İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında art arda iki bombalı saldırı olmuş, 103 kişi hayatını kaybetmişti. İran istihbaratı o saldırıyla ilgili 35 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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