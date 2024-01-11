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İran'daki saldırıda yeni gelişme! 103 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 35 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 13:44
İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında art arda iki bombalı saldırı olmuş, 103 kişi hayatını kaybetmişti. İran istihbaratı o saldırıyla ilgili 35 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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