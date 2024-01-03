İran’da anma törenine saldırı: 73 ölü! Canlı yayında bomba sözler: Olağan şüpheli İsrail MOSSAD’dır

ABD'nin insansız hava aracı saldırısında öldürülen İslam Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'nin ölümünün dördüncü yıldönümü anma töreni sırasında İran'ın Kerman kentindeki mezarlık yakınında iki patlama meydana geldi. En az 73 kişi hayatını kaybetti 200’e yakın yaralı var. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, “Burada olağan şüpheli tabi ki İsrail MOSSAD’dır. Ama bunun ötesinde Halkın Mücahitleri Örgütü de 2. şüpheli olarak dikkat çekiyor.” dedi.

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