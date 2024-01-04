04 Ocak 2024, Perşembe
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İran saldırısının arkasında kim var? Terör saldırısında 84 kişi hayatını kaybetti
İran'da dört yıl önce ABD operasyonuyla öldürülen Kasım Süleymani'nin mezarının yakınında art arda iki patlama oldu. Bugün Süleymani’nin ölüm yıldönümü olması sebebiyle statda bir anma töreni düzenlenecekti fakat art arda yaşanan patlamalardan dolayı iptal edildi. Terör saldırısında en az 84 kişinin öldüğü duyuruldu. Son durumu İran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.