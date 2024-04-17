Dünya olası İsrail-İran savaşı için adeta alarma geçmiş durumda. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için girişimler sürerken İran Cumhurbaşkanı Reisi bir kez daha İsrail'i uyardı. Bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer değerlendirdi.

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