19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Irak'tan İsrail'e İHA saldırısı

Irak'tan İsrail'e İHA saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 22:43
İsrail Binyamin Netanyahu'nun evine düşen füze saldırısını atlatamazken, Irak'tan katil ülkesine İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Öte yandan saldırıya karşılık vermek isteyen Demir Kubbe hava savunma sisteminin de bir şehre düştüğü belirtildi.
İsrail’e İHA saldırısı
İsrail'e İHA saldırısı
Çocukların elinden düşmüyor gelecekte suça teşvik ediyor!
Çocukların elinden düşmüyor gelecekte suça teşvik ediyor!
Başkan Erdoğan’dan Batılı ülkelere sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan Batılı ülkelere sert tepki!
Erdoğan Yenidoğan çetesi hakkında bakanlardan bilgi aldı!
Erdoğan Yenidoğan çetesi hakkında bakanlardan bilgi aldı!
Almanya’nın İsrail desteğinin perde arkası!
Almanya’nın İsrail desteğinin perde arkası!
Scholz’a İsrail yanıtı!
Scholz'a İsrail yanıtı!
Beyrut’a bombardıman! Dahiye duman altında
Beyrut’a bombardıman! Dahiye duman altında
İşte Yahya Sinvar’ın son anları
İşte Yahya Sinvar’ın son anları
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!
Başkan Erdoğan Scholz’u kabul etti!
Başkan Erdoğan Scholz’u kabul etti!
Sinvar’ın intikamı! İşte verilen mesaj
Sinvar'ın intikamı! İşte verilen mesaj
Canlı yayında Hizbullah saldırısı! İşte o anlar
Canlı yayında Hizbullah saldırısı! İşte o anlar
Daha Fazla Video Göster