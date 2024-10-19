19 Ekim 2024, Cumartesi
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Irak'tan İsrail'e İHA saldırısı
İsrail Binyamin Netanyahu'nun evine düşen füze saldırısını atlatamazken, Irak'tan katil ülkesine İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Öte yandan saldırıya karşılık vermek isteyen Demir Kubbe hava savunma sisteminin de bir şehre düştüğü belirtildi.